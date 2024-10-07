Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за «игр» НАТО

Дипломат Жданова: «игра» НАТО против России может выйти из-под контроля

«Игра» НАТО может спровоцировать настоящую катастрофу. Об этом предупредила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью РИА «Новости» .

«На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — высказалась она.

Дипломат заметила, что представители НАТО одобрили региональные планы «обороны» и тестируют логистические маршруты переброски подразделений и вооружений через Атлантику на «восточный фланг». Также силы блока отрабатывают возможные варианты конфликта с Россией — от Арктики до Черного моря, заверила она.

«Эта „игра“ может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», — подчеркнула Жданова.

Она добавила, что российская сторона предупреждает о последствиях на международных дипломатических площадках.