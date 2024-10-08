Соединенные Штаты навязали своим союзникам идею о членстве Украины в НАТО. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Перспектива членства Украины в НАТО — это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам», — сказал он.

Как заметил дипломат, многие европейцы опасаются, что интеграция Украины в Североатлантический альянс не только разрушит остатки евробезопасности, но и «похоронит под ее обломками сам блок».

По мнению нового генсека НАТО Марка Рютте, день, когда Украина станет полноправным членом альянса, наступит. Он указал на то, что Россия не имеет права вето на вступление республики в блок. Рютте добавил, что продолжит убеждать союзников помогать Украине.

По данным The Washington Post, на базе Рамштайн республике предложат «конкретные шаги» по вступлению в НАТО.