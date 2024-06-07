В Луганске после ракетной атаки насчитали более 10 поврежденных домов

ТАСС: более 10 домов и магазины получили повреждения в Луганске

Фото: РИА «Новости»

Жилой сектор Луганска пострадал во время ракетной атаки со стороны Украины. Более 10 домов получили повреждения, сообщил ТАСС.

Пострадали магазины и жилые здания. Корреспондент агентства насчитал не менее 10 домов, фасады которых получили повреждения и остались без остекления.

Власти сообщили о создании штаба помощи раненым. К полудню, по информации Минздрава ЛНР, пострадали 22 человека, в том числе двое детей восьми и 16 лет. Администрация Луганска заявила, что под завалами пятиэтажного дома могли оставаться люди.

Днем в городе прогремели не менее семи взрывов. По предварительным данным, город атаковали шестью ракетами ATACMS. В одном из жилых домов обрушился подъезд. Очевидцы сообщали о проблемах со связью. Правительство ЛНР объяснило сбои перегрузкой на сети.

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