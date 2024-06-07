Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Луганску превысило 20 человек

Минздрав ЛНР: при ракетном ударе ВСУ по Луганску пострадали 22 человека

В Луганске в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ пострадали 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«По состоянию на 12:00 общее количество пострадавших в результате обстрела столицы республики возросло до 22 человек», — отметили в пресс-службе.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что среди пострадавших — двое несовершеннолетних, восьмилетний мальчик и подросток 16 лет.

«Детей оперативно госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Характер травм не представляет угрозы для жизни», — сказали в республиканском правительстве.

В результате удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд одного из домов. Под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.