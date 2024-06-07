Подъезд жилого дома рухнул в Луганске после ракетного удара ВСУ

Марочко: в Луганске из-за ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома

В результате удара, который ВСУ нанесли по Луганску, произошло обрушение подъезда в жилом доме. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он также привел данные министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко о количестве пострадавших при обстреле города: по предварительным данным, травмы получили 20 человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что число пострадавших выросло до 22.

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в Telegram-канале заявил, что ВСУ ударили по Луганску, применив ракеты ATACMS.

Серия взрывов прозвучала в Луганске днем 7 июня — их было около семи. В городе начались проблемы с мобильной связью.

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