Луганск частично остался без связи после нескольких взрывов

По информации агентства, произошли семь взрывов. В некоторых районах возникли перебои со связью.

Правительство ЛНР сообщило, что произошел обстрел Луганска. Пострадали не менее 20 человек, в том числе восемь детей. В районе мемориала «Острая могила» заметили дым, сообщил Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z». Жители восточных кварталов сообщили о поврежденных окнах.

Ночью в 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника самолетного типа. Обошлось без пострадавших. Жители сообщали о звуках взрывов. На территории Белгородской области утром уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД». В Валуйском городской округе беспилотник атаковал автомобиль с семьей из трех человек. Умерла взрослая дочь, супруги получили множественные ранения, в том числе груди и ног.