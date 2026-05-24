В ЛНР прошли первые похороны погибших после атаки ВСУ на колледж

В ЛНР в воскресенье, 24 мая, начали хоронить подростков и студентов, которые погибли после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом сообщила пресс-служба «Народного фронта», написало РИА «Новости» .

Первой похоронили 19-летнюю Анну Погрибниченко. Церемония прощания прошла в Белокуракино, на нее пришли родные, одноклассники и соседи погибшей. Активисты уточнили, что через месяц у девушки должна была состояться свадьба.

«Когда дроны ВСУ атаковали колледж, Аня выбежала на улицу, пытаясь спастись, но в этот момент прилетел второй дрон. Девушка погибла на месте, сгорев заживо. Хоронили Анну в закрытом гробу — ее тело было сильно повреждено», — рассказала пресс-служба.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По объекту ударили несколько БПЛА самолетного типа. Погиб 21 человек, 63 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура.