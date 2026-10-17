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    В ЛНР после атак ВСУ оказались обесточены 23 муниципалитета

    Фото: 360.ru

    В Луганской Народной Республике 23 муниципалитета, включая часть столицы, оказались обесточены после ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

    В Луганске аварийные отключения произошли в Ленинском, Камменобродском и Артемовском районах.

    «Сейчас сохраняется угроза повторных атак, как только появится возможность, энергетики организуют ремонтно-восстановительные работы», — отметил Пасечник.

    Он заверил, что держит вопрос на личном контроле.

    Электроснабжение социальных и медицинских объектов оперативно восстановили из резервных источников питания, уточнил глава республики.

    Ранее во Владимире из-за атак беспилотников без света остались около пяти тысяч человек. Энергетики провели ремонт и вернули электричество в дома.

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