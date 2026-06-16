В ЛНР местный житель пострадал при ударе ВСУ по грузовику

Также он сообщил, что в Сватове при ударе украинского БПЛА ранения получили трехлетняя девочка и ее мать. Ребенок, по его данным, находится в тяжелом состоянии.

«Такие атаки — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла. Это единственное, что враг может делать на фоне неудач на фронте», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР пожелал пострадавшим скорейшего восстановления и сил.

Несколько дней назад город Сватово уже подвергался атаке ВСУ. Украинские беспилотники ударили по рынку, семь человек получили ранения. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

На прошлой неделе дрон ВСУ атаковал подростков на питбайках. Один из них погиб, второй получил осколочное ранение.