Украинские боевики ранили в ЛНР трехлетнюю девочку и ее мать

При взрыве украинского БПЛА в городе Сватово пострадали трехлетняя девочка и ее мать. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале на платформе «Макс» .

По его словам, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, женщина тоже остается под наблюдением врачей. Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Пасечник назвал произошедшее варварским преступлением, не имеющим никакого военного смысла.

«Это единственное, что враг может делать на фоне неудач на фронте», — подчеркнул он.

Ранее в том же Сватове украинский беспилотник ударил по городскому рынку. Пострадали семь человек, их отправили в больницу.