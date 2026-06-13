Беспилотник ВСУ ударил по рынку в Сватове в ЛНР, есть пострадавшие

Семь человек были ранены при ударе украинского БПЛА по рынку города Сватово в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в «Максе» .

Пострадавших с травмами разной степени тяжести оперативно доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь, написал он.

Местные власти и оперативные службы ликвидируют разрушения, сотрудники Следственного комитета фиксируют последствия удара.

«Противник вновь предпринял попытки атаковать гражданский объект. Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла», подчеркнул Пасечник.

Он добавил, что за прошедшие сутки республику атаковали порядка 40 БПЛА. Большую часть своевременно сбили силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Ранее ВСУ снова нанесли удары по транспортному цеху Запорожской АЭС. Два автомобиля сгорели, повреждена инфраструктура.