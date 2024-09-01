Системы ПВО сбили беспилотник над промзоной Липецка

Губернатор Артамонов заявил о сбитом дроне ВСУ над промзоной Липецка

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили над промышленной зоной Липецка запущенный с территории Украины беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале .

Это четвертый летательный аппарат, сбитый над территорией области в ночь на воскресенье, 1 сентября. До этого беспилотники уничтожили в Грязинском и Становлянском районах, а также над столицей региона.

«Последствий на земле практически нет. Самое главное — никто не пострадал. Нормально функционируют все объекты критической инфраструктуры», — подвел итог ночной воздушной атаки Артамонов.

Губернатор добавил, что специалисты работают над обезвреживанием обломков упавших беспилотников, поэтому жители районов, где ввели красный уровень опасности, услышат громкие звуки.

В ночь на 1 сентября об отражении воздушной атаки со стороны Украины отчитались власти Курской, Воронежской, Московской и других областей.

Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что средства противовоздушной обороны сбили дроны в Перемышльском, Козельском, Малоярославецком и Кировском районах региона. Еще один беспилотник зацепился за вышку сотовой связи в Тарусском районе.