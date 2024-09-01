Калужский губернатор рассказал о ночной атаке дронов ВСУ

Губернатор Шапша: ПВО ночью сбила в четырех районах Калужской области БПЛА ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В течение средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты противника в Малоярославецком, Кировском, Перемышельском и Козельском районах Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Силы ПВО сегодня ночью уничтожили вражеские беспилотники в разных частях региона. Их сбили в Перемышельском, Козельском, Малоярославецком и Кировском районах города.

Шапша добавил, что также дроны ликвидировали на окраине Калуги, на местах из падений работают оперативные группы.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожили беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, угроза работе завода также отсутствует.

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Belkin Alexey/news.ru

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