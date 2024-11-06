Силы ПВО уничтожили беспилотник в Дагестане

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале .

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Специалисты выясняют обстоятельства ЧП. В регионе запустили работу оперативного штаба. Меликов отметил, что для безопасности жителей республики власти будут принимать все необходимые решения.

Глава Дагестана призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. Также он призвал не публиковать в Сети фото- и видеоматериалы, которые «могут оказать содействие врагам».

Днем ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Белгороде. После удара многоэтажку охватил серьезный пожар. Предварительно, пострадал один человек.