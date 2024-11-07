Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Воронежской областью

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в одном из районов Воронежской области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Гусев добавил, что сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. По его словам, опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

В среду, 6 ноября, силы ПВО ликвидировали в Каспийске украинский беспилотник. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что пострадавших не было. После этого власти Каспийска приняли решение временно приостановить работу некоторых детских садов и школьных учреждений, находящихся рядом с военной частью.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Белгороде. После удара многоэтажка загорелась, пострадал один человек.