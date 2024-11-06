Школы и детсады закрыли в Каспийске после прилета дрона ВСУ

В Каспийске после атаки дрона ВСУ по ночам будут отключать уличное освещение

В Каспийске ввели ограничительные меры из-за прилета беспилотника ВСУ. Об этом мэр дагестанского города Борис Гонцов сообщил в своем Telegram-канале.

«С 01:00 до 08:00 отключат уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время суток», — написал он.

Власти Каспийска приняли такое решение в целях безопасности местных жителей. Гонцов отметил, что также временно приостановят работу некоторых детсадов и школьных учреждений, а также социальных объектов около военной части и завода «Дагдизель».

Глава региона Сергей Меликов ранее сообщал, что силы ПВО ликвидировали в Каспийске украинский беспилотник. Информации о пострадавших не поступало. Также в махачкалинском аэропорту действовал план «Ковер» после повторной атаки дронов ВСУ. В регионе заработал оперативный штаб.