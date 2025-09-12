В Ленобласти объявили атаку БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — уточнил глава региона.

После полуночи силы противовоздушной обороны предотвратили массовый налет украинских беспилотников на Москву. Российские военные за последние два часа уничтожили семь дронов ВСУ в Московской области.

Вечером 11 сентября над Смоленском прогремели от пяти до восьми взрывов после атаки украинских БПЛА. Горожане также сообщали о работе ПВО, вспышках в небе и срабатывании сигнализаций автомобилей из-за громких звуков.