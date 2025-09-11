Над Смоленском прогремело минимум 5 взрывов после атаки БПЛА

Shot: в Смоленске ПВО сбивала БПЛА, прогремело от пяти до восьми взрывов

Жители Смоленска рассказали, что как минимум пять взрывов прогремело на юге города после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Минимум пять взрывов прогремело над Смоленском. Предварительно, ПВО отработало по украинским БПЛА», — уточнил канал.

По словам местных жителей, они услышали от пяти до восьми взрывов. В небе сверкали вспышки. Также сработали сигнализации у машин после громких звуков.

Неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальная информация пока отсутствует.

В белгородском селе Бессоновка в результате атаки украинских дронов пострадали шесть человек, в числе которых 13-летняя девочка. Еще один мужчина погиб из-за детонации беспилотника.