За последние два часа уничтожили семь летевших на Москву вражеских дронов

Количество уничтоженных в Подмосковье беспилотников увеличилось до семи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о трех обезвреженных дронах.

«Сбито еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал он.

Ранее военные дважды сбивали по два беспилотника. Таким образом количество уничтоженных дронов увеличилось до семи.

Взрывы прогремели над Одинцовским, Наро-Фоминским и Истринском округами, сообщил Telegram-канал Shot. Вспышки показались в небе над Можайском и Дедовском.

Система ПВО сработала в Смоленской области. Над столицей насчитали от пяти до восьми взрывов. Кроме того, режим опасности БПЛА объявлен в Ленобласти.