Военные сбили летевшие на Москву беспилотники

Военные предотвратили атаку беспилотников на Москву. Силы ПВО сбили два дрона, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — объявил он.

Взрывы от сработавшей системы ПВО слышали жители Одинцовского и Наро-Фоминского городских округов, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали о гуле мотора и вспышках в небе после полуночи.

За несколько часов до этого режим опасности БПЛА объявили на территории Смоленской области. Около пяти взрывов прогремели над югом Смоленска. Из-за грохота у припаркованных машин сработала сигнализация. Власти призвали жителей отойти от окон и запретили снимать отражение атаки.