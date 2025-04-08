ВСУ не дали эвакуировать тела погибших жителей Курской области

Украинские боевики не позволили российским военным эвакуировать тела погибших мирных жителей из села Гуево в Курской области, при любой попытке приближения к участку обстреливая его. Об этом РИА «Новости» сообщили в в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Тела нескольких гражданских пытаемся забрать уже несколько дней. В небе висят FPV-дроны противника, работают сбросами. Как только пытаемся подойти к телам, начинается артиллерийский обстрел», — отметили в группировке.

Ранее стало известно, что при отступлении из Курской области ВСУ минировали все, что встречали по пути: машины, дома и даже кладбища.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн отмечал, что ходить там опасно, потому что неподготовленный человек может наткнуться на мину.