Российские бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль село Гуево Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Гуево Курской области», — заявили в ведомстве.

Офицер группировки войск «Север» сообщил РИА «Новости», что штурмовики подняли российский флаг у церкви Рождества Богородицы.

«Село Гуево Курской области освобождено. В центре населенного пункта штурмовики 22 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии подняли российский флаг», — заявил он.

В Минобороны добавили, что за сутки на Курском направлении ВСУ лишились более 290 человек, четырех боевые бронированных машин, трех бронетранспортеров, танка, двух минометов, семи автомобилей и четырех пунктов управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении националисты потеряли свыше 72 760 военных, 331 БМП, 405 танков, 2260 боевых бронированных машин, 300 БТР, 595 артиллерийских орудий, 2644 автомобилей и 53 пусковые установки РСЗО.