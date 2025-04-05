ВСУ в боях на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в группировке войск «Север».

Собеседник агентства сообщил, что общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из которых 22 тысячи составляют убитые, а более 50 тысяч — раненые.

Основанием для таких расчетов стали данные о потерях 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Согласно предоставленной информации, в списках пропавших без вести по этой бригаде числятся 600 военнослужащих. Источник подчеркнул, что за время так называемой «курской авантюры» бригада дважды получала пополнение личного состава.

При штатной численности бригады около четырех тысяч человек, ее реальный боевой состав насчитывает примерно 1100 военнослужащих.

«Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — отметил представитель группировки.

По его словам, фактические потери, вероятно, значительно выше официальных данных. Предварительные оценки свидетельствуют, что общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них погибла в подбитой технике, других удалось обнаружить лишь в виде останков.

Ранее стало известно, что российские военные освободили одни из последних населенных пунктов в Курской области. Они полностью заняли село Гуево в Суджанском районе и ведут в нем зачистку.