На поддержку жителей Курской области направили 1,8 миллиарда рублей

Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привела пресс-служба кабмина.

По словам Мишустина, оформить получение выплат можно через портал госуслуг. Он поручил оказать помощь «в максимально удобном для людей формате, без лишних проволочек и оперативно».

Кроме того, премьер поручил своему заместителю Дмитрию Григоренко проконтролировать, чтобы время ожидания ответа на горячих линиях по вызову экстренных служб или справочной информации сократилось.

Ранее в МЧС рассказали, сколько денег полагается пострадавшим при чрезвычайных ситуациях федерального характера.

Кроме того, до стабилизации обстановки в Курской области мобильную связь и интернет в регионе сделали бесплатными.