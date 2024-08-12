На поддержку жителей Курской области направили 1,8 миллиарда рублей
Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области
Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привела пресс-служба кабмина.
По словам Мишустина, оформить получение выплат можно через портал госуслуг. Он поручил оказать помощь «в максимально удобном для людей формате, без лишних проволочек и оперативно».
Кроме того, премьер поручил своему заместителю Дмитрию Григоренко проконтролировать, чтобы время ожидания ответа на горячих линиях по вызову экстренных служб или справочной информации сократилось.
Ранее в МЧС рассказали, сколько денег полагается пострадавшим при чрезвычайных ситуациях федерального характера.
Кроме того, до стабилизации обстановки в Курской области мобильную связь и интернет в регионе сделали бесплатными.