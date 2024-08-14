В Курской области взяли в плен военнослужащих из двух бригад ВСУ

Российские военные взяли в плен боевиков из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На опубликованных кадрах двое российских военных ведут по лесополосе пятерых пленных боевиков, затем укладывают их на землю и досматривают. Позже у пленных спрашивают, из каких они воинских подразделений.

Всего за сутки, по данным Минобороны, удалось взять в плен 18 украинских военных.

Накануне в Telegram опубликовали видео с пленными боевиками из бронированных групп Вооруженных сил Украины, на котором они скандируют благодарность российским военным.

Ранее ФСИН опровергла информацию, что ее сотрудники якобы попали в плен к украинским боевикам в районе Льгова.