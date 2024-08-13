Пленение сотрудников курского УФСИН боевиками ВСУ назвали фейком

Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация, что украинские боевики взяли в плен сотрудников курского управления Федеральной службы исполнения наказаний в районе города Льгова не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка ведомства.

Во ФСИН добавили, что все подобные сообщения являются фейками.

«Появившаяся в сети Интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», — подчеркнули в пресс-службе.

Министерство обороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке резервов, авиации и артиллерии остановили попытки украинских боевиков прорваться в четыре населенных пункта Курской области.

Также военные отразили атаку вражеских штурмовиков в районе села Мартыновка. Кроме того, в ходе зачистки села Озерки российские военные взяли в плен шесть боевиков ВСУ.

Общие потери украинской армии с начала вторжения в Курскую область составили 2030 человек личного состава. Противник также лишился большого количества бронемашин и военной техники.