Стоящие на коленях пленные боевики ВСУ в Курской области попали на видео

Фото: РИА «Новости»

Морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаки бронированных групп Вооруженных сил Украины и взяли в плен нескольких боевиков. Видео с ними опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео трое пленных, стоящих на коленях с руками за спинами, громко и хором скандируют благодарность пленившим их военным, называя их «силой».

ВС России также уничтожили операторов ударных БПЛА из состава 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Они издевались над ранеными пленными.

Накануне стало известно, что в Курской области удалось взять в плен штурмовую группу из пяти украинских боевиков, проходивших службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Также Следственный комитет России озвучил имена командиров двух украинских бригад, получивших приказ атаковать Курскую область.

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