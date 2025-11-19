В Курской области ввели режим авиационной опасности

Авиационную опасность объявили в Курской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявили в публикации.

Утром в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 65 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, Воронежской, Белгородской и Брянской областями, а также над Краснодарским краем.

Вчера вечером в Рязани и Рязанской области объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара. Людей призвали не подходить к окнам, а находящихся на улице — войти в ближайшее здание.

Также в это время план «Ковер» ввели в Шереметьеве. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, средства ПВО сбили три украинских дрона на подлете к Москве.