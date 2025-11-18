В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара
В Рязани и Рязанской области вечером 18 ноября объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приложение МЧС.
Угрозу, связанную с воздушным судном подобного типа, объявили на территории региона впервые.
«Не подходите к окнам. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание», — призвали местных жителей в сообщении РСЧС.
Ранее стало известно, что в Шереметьеве ввели план «Ковер» из-за трех сбитых над Москвой украинских беспилотников.
Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла самолеты. Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени обслуживания.