За ночь силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 65 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 18 ноября до 7:00 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Черным морем — 16, также по 14 беспилотников ликвидировали над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской, девять — над Азовским морем, а еще один дрон уничтожили над Брянской областью.

Вчера вечером в Шереметьеве ввели план «Ковер» и ограничения на прием и выпуск самолетов. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника на подлете к столице.