План «Ковер» ввели в Шереметьеве из-за сбитых над Москвой БПЛА

Силы ПВО сбили три летевших на Москву украинских беспилотника

Вечером 18 ноября российские силы ПВО уничтожили три украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил глава города.

В Шереметьеве ввели план «Ковер» и временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено», — предупредила администрация аэропорта, добавив, что ситуация в пассажирских терминалах остается спокойной.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы ПВО сбили больше 30 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Большую часть дронов перехватили над Тамбовской и Воронежской областями.