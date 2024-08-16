В Курской области пресекли попытки украинских боевиков подтянуть резервы

Минобороны: группировка «Север» не дала ВСУ подтянуть резервы в Курскую область

Военнослужащие группировки войск «Север» пресекла попытки ВСУ подтянуть резервы в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Армейская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ и Нацгвардии Украины, пытавшимся прорваться в регион.

«Нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии. Пресечены попытки подхода резервов противника», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее утром Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные выбили украинских боевиков из села Снегость в Курской области и зачищают его и еще два населенных пункта.

Ночью Минобороны показало кадры ударов по скоплениям ВСУ в приграничье с вертолетов Ми-28.

Также, по сообщению военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ перебросили множество военных медиков из-под Харькова в Сумскую область. По предположению эксперта, потери украинских боевиков в Курской области значительно превышают ожидаемые.