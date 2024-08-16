Российские военные выбили ВСУ еще из одного села в Курской области

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость в Кореневском районе Курской области и сейчас ведут в нем зачистку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Кроме того, по данным канала, от ВСУ зачищают села Озерки и Камышное. А информацию о прорыве украинских боевиков в районе Журавлевки в соседней Белгородской области источники Mash назвали фейком.

Утром 16 августа военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинских медиков массово перебрасывают из Харьковской в Сумскую область из-за огромных потерь ВСУ в боях под Курском. Он предположил, что украинские боевики теряют больше, чем планировали.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что в США не могут предсказать ответную реакцию России на нападение украинских боевиков на Курскую область. По его словам, американские военные лишь отслеживают перемещения российских.