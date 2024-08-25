Российские войска отразили новые атаки в Курской области

Минобороны России: в Курской области отразили атаки штурмовых групп ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых украинских групп в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное», — уточнили в ведомстве.

В результате атак ВСУ потеряли до 40 солдат убитыми и ранеными. Уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и два авто. Российские военные продолжают выявлять и уничтожать диверсантов, пытающихся проникнуть вглубь российской территории через леса.

Курская область получила дополнительные вооружения. Накануне бои в регионе шли без перерыва, ВСУ понесли большие потери. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что обстановка в приграничье находится под контролем ВС России.

Ранее стало известно, что авторы украинских школьных пособий обозначили в учебнике 2016 года Курскую область как свою территорию. Украинскими также называли Крым, Кубань и Белгород.

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