Раскрыты потери ВСУ с начала боев в Курской области

Общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 6200 военнослужащих, также уничтожены 73 танка и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих», — заявили в ведомстве.



Там добавили, что в ходе ударов российских войск противник потерял 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевые бронированные машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одна MLRS.

Кроме того, уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Минобороны также сообщило, что лишь за последние сутки потери ВСУ в Курской области составили более 400 военнослужащих.