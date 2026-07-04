Аксенов: в Крыму из-за ночной атаки ВСУ погиб человек и ранен ребенок

Ночью Крым снова атаковали ВСУ, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов .

Он выразил соболезнования родным погибшего и сочувствие пострадавшим и напомнил землякам о необходимости проявлять бдительность.

Накануне при атаке беспилотника на трассе Старобельск — Беловодск в Луганской Народной Республике погиб человек. Еще один попал в больницу с ранениями. Другой мужчина стал жертвой украинского дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района Брянской области.

На Херсонщине после атак украинских беспилотников в заповеднике «Аскания-Нова» сгорели дотла около 2,1 тысячи гектаров степи с уникальными видами животных и растений.