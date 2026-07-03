Дроны ВСУ устроили пожар в уникальном заповеднике

В заповеднике «Аскания-Нова» из-за атак ВСУ выгорело около 2100 га степи

Около 2,1 тысячи гектаров степи сгорели дотла в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области после атак украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Первое возгорание из-за атак украинских БПЛА случилось 24 июня, затем последовали еще восемь. Ликвидацию пожара 28 июня на одном из участков степи продолжали на протяжении девяти часов.

«Пострадала вся экосистема степи, особенно уязвимые и редкие виды», — отметили в пресс-службе.

Огонь уничтожил растения семейства зонтичные, злаковые и сложноцветные, множество насекомых, членистоногих, млекопитающих и рептилий, а также другие уникальные степные биотопы.

Ранее в Херсонской области в результате украинской беспилотной атаки погиб один человек в Новой Збурьевке. Еще двое получили ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.