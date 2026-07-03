В Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб мужчина

В Брянской области при атаке беспилотников ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук .

По его словам, удар дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района унес жизнь мужчины.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — заявил Ковальчук.

Еще один украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Чуровичи Климовского района — водитель ранен и госпитализирован. Также в Суземке под удар попала машина с женщиной, она госпитализирована, медики оказывают ей помощь.

«ВСУ продолжают атаковать мирных жителей», — написал врио губернатора.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В Белгородской области во время утренней ракетной атаки Вооруженных сил Украины погибла женщина. Еще три человека получили ранения.