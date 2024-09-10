В Кремле заявили о плане по выдавливанию ВСУ из Курской области

Песков: у России есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области

У российских военных есть план, как выдавить ВСУ с территории Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

При этом он отказался раскрывать какие-либо детали.

«Это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — заявил Песков.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области, не будет.

Он также добавил, что целью ВСУ было отвлечь Россию от наступления в Донбассе, но этого украинскому командованию добиться не удалось.

Тем временем потери украинской армии в Курской области на 9 ноября превысили 11 тысяч человек.