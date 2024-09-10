В Кремле заявили о плане по выдавливанию ВСУ из Курской области
Песков: у России есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области
У российских военных есть план, как выдавить ВСУ с территории Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
При этом он отказался раскрывать какие-либо детали.
«Это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — заявил Песков.
Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области, не будет.
Он также добавил, что целью ВСУ было отвлечь Россию от наступления в Донбассе, но этого украинскому командованию добиться не удалось.
Тем временем потери украинской армии в Курской области на 9 ноября превысили 11 тысяч человек.