Шойгу назвал условие переговоров с Украиной

Шойгу: пока ВСУ не выкинут из Курской области, никаких переговоров не будет

Никаких переговоров с Украиной не будет, по крайней мере, до тех пор, пока Россия не выбьет ВСУ из Курской области. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», — подчеркнул он.

Шойгу добавил, что у ВСУ были планы захватить Курскую АЭС и устроить ядерный теракт, но эти намерения удалось предотвратить. При этом он отметил, что украинское командование хотело таким образом отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако и это киевским властям не удалось.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать время и место переговоров по Украине, но сначала требуется понять, какие именно тезисы станут предметом дискуссии.