Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но местные власти отвергают этот вариант. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал на мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что боевые действия на Украине завершатся в 2025 году.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу операцию», — сказал Дмитрий Песков.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что у России отсутствуют предварительные условия для переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность на выборах.

Ранее в американских СМИ стали появляться сообщения о том, что украинские власти допускают возможность завершения конфликта с Россией в 2025 году. Они начинают верить в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, так как после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались.