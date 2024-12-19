Путин указал на отсутствие условий для начала переговоров с Украиной

Путин: у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной

У России отсутствуют предварительные условия для переговоров с Украиной. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Что касается начала переговоров: предварительных условий у нас нет», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия будет говорить с Владимиром Зеленским, если он получит легитимность на выборах.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе и с Владимиром Зеленским. Если Украина хочет идти по пути мирного урегулирования, то могут организовать внутри Украины процесс как хотят. Мы подписывать соглашения можем только с теми, кто легитимен», — подчеркнул Путин.

Путин ранее заявил, что регулярно поддерживает прямой контакт с бойцами спецоперации, они передают подарки и сувениры. Президент подчеркивал, что на фронте ситуация меняется кардинальным образом, военнослужащие возвращают территории целыми квадратными километрами практически каждый день.

Глава государства также называл убийство генерал-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова очередным террористическим актом со стороны Украины.