Премьер Венгрии Виктор Орбан предположил, что боевые действия на Украине завершатся в 2025 году. Об этом он сообщил в интервью газете Magyar Nemzet .

«Конфликт закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — добавил он.

По словам Орбана, Европа вложила в боевые действия около 300 миллиардов долларов, на которые могла бы развивать собственную экономику, но эти деньги потратили впустую. Миллионы людей покинули Украину, а энергосистема страны разрушилась, подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер заявил, что Европа уже проиграла конфликт на Украине, хотя и всячески этому противится.

Он отметил, что Россия и Украина были близки к миру еще весной 2022 года, но именно вмешательство Запада тогда сделало урегулирование невозможным. Кроме того, Орбан призвал отменить антироссийские санкции.