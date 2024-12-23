WP: украинские власти верят в возможное завершение конфликта в 2025 году

Украинские власти допускают мысль о завершении конфликта с Россией в 2025 году. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они „начинают верить“ в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, так как после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались», — уточнили журналисты.

По словам источника издания, на ощущения властей Украины о возможности скорого окончания боевых действий повлияли слова западных политиков о необходимости провести мирные переговоры.

Авторы публикации также отметили, что в последнее время изменилась и риторика украинского президента Владимира Зелинского, который теперь обращает больше внимания на достижение «долгосрочной безопасности», а не на «возвращение территорий».

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен ранее в понедельник выразил мнение, что украинской армии необходимо капитулировать, чтобы достичь мира.