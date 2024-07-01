В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием украинских войск к границе с Белоруссией

Песков назвал стягивание ВСУ к границе с Белоруссией поводом для беспокойства

Заявления о стягивании украинских войск к границе с Белоруссией являются поводом для беспокойства не только в Минске, но и в Москве. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — заявил он.

Песков также отметил, что между Россией и Белоруссией существуют особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, включая Министерства обороны и спецслужбы обеих стран.

Ранее белорусские пограничники обнаружили украинский тайник с компонентами для самодельных взрывных устройств, в частности, два килограмма пластичного взрывчатого вещества.

Белоруссия направила на украинскую границу дивизион реактивных систем залпового огня «Полонез» и дополнительные расчеты ПВО для борьбы с беспилотниками.