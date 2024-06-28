Тайник с компонентами для СВУ обнаружили на границе Белоруссии и Украины

Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с Украиной нашли тайник со взрывчаткой

Белорусские пограничники нашли в районе границы с Украиной тайник с компонентами для самодельных взрывчатых устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

Там уточнили, что в схроне обнаружили контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, детонаторами и исполнительными устройствами-взрывателями с заплатами.

«Органами пограничной службы во взаимодействии с Министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы», — добавили в комитете.

Также белорусские пограничники сообщили о пребывании близ границы «Русского добровольческого корпуса»*.

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