Белоруссия направила на границу с Украиной дивизион РСЗО «Полонез»

Минобороны Белоруссии: «Полонез» выдвинулся на дежурство на границе с Украиной

Белорусский дивизион реактивной системы залпового огня «Полонез» заступил на боевое дежурство у границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Расчет выдвинулся в этот район из-за сложной обстановки у рубежей. В пресс-службе подчеркнули, что дивизион находится в полной боевой готовности и может в случае необходимости ударить по целям. Дальность ракет «Полонеза» составляет до 300 километров.

Ранее на рубежах Белоруссии и Украины пограничники нашли схрон с компонентами для создания самодельных взрывчатых устройств. В белорусском Госпогранкомитете уточнили, что в контейнере находились килограммы пластичного взрывчатого вещества и детонаторы.

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