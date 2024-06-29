Белоруссия направила дополнительные силы ПВО на границу с Украиной

МО Белоруссии вывело допсилы ПВО к границе на фоне активности дронов ВСУ

Белоруссия вывела к границе с Украиной дополнительные расчеты противовоздушной обороны для защиты рубежей. Такое решение командование приняло на фоне увеличения активности беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в последнее время военные зафиксировали увеличение количества полетов разведывательных БПЛА. Минобороны назвало напряженной обстановку в воздушном пространстве около границ страны.

«Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве нашей страны дополнительно наращены силы и средства разведки», — указали в пресс-службе.

Минобороны Белоруссии также предупредило, что государство для защиты своей территории применит все имеющиеся у него силы и средства.

Ранее на боевое дежурство рядом с границей Украины заступил белорусский дивизион РСЗО «Полонез». В оборонном ведомстве отметили, что расчет направили к рубежам из-за сложной обстановки.