В Кремле пообещали победу в СВО

Россия по итогам специальной операции одержит победу. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это наша война. И мы ее выиграем», — подчеркнул он.

В Минобороны России заявляли, что вооруженные силы с 00:00 8 мая продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях и рубежах.

При этом боевики ВСУ, несмотря на перемирие, использовали артиллерию и беспилотники для нанесения ударов по позициям российских сил, а также по гражданским объектам в Калужской, Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также на Кубани и в Крыму.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что конфликт на Украине идет к завершению. Он положительно оценил процесс урегулирования и подчеркивал, что если Владимир Зеленский хочет вести переговоры, то может приехать в Россию.