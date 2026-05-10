Минобороны заявило о более 16 тысячах нарушений ВСУ перемирия за сутки

ВСУ за сутки 676 раз обстреляли позиции ВС России и нанесли 6331 удар дронами

Боевики ВСУ более шести тысяч раз нанесли удары дронами за минувшие сутки по российским позициям в зоне проведения специальной военной операции во время продолжения режима перемирия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что всего в зоне специальной операции зафиксировали 16071 нарушение режима прекращения огня.

Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений.



Также ВСУ атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской, Калужской, Курской и Белгородской областях.

«В этих условиях вооруженные силы зеркально реагировали на нарушения, наносили ответные удары по огневым позициям минометов, реактивных систем залпового огня и артиллерии, местам запуска беспилотных летательных аппаратов», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не получал докладов о каких-либо провокациях 9 Мая.